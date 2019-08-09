"DPÜ'de doluluk yüzde 93'e ulaştı"

Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversiteye yerleşme oranında doluluğun yüzde 93'e ulaştığını bildirdi.
Uysal, Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, DPÜ'ye 7 bin 700 öğrencinin kayıt yaptıracağını, çıtayı daha da yukarı çıkaracaklarını söyledi.
Yönetim anlayışı olarak bütün Kütahyalıların fikirlerine, projelerine önem verildiği bir döneme gireceklerini belirten Uysal, şöyle konuştu:
"Kavga etmeyeceğiz, kalpleri kazanarak, öğrencilerimize doğruyu göstererek insani değerleri daha kolay benimseyebilmesini, gelen fikirleri tartabilecek bir fikir kazanmasını temin edeceğiz. Bütün Kütahyalıların fikirlerine önem verildiği, projelerine önem verildiği bir döneme gireceğiz. Sanayicilerimizle, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla barışık olmaz, bütünleşemezsek bir yere gidemeyiz. Bu kanalları açık tutacağız. Öğrencilerimizin sanayide staj yapma yolunu, sanayicilerimizin üniversitemizde büro açması ve mülakat yapma yolunu açacağız. STK'larımızın ve yerel kurumlarımızın daha fazla buraya gelmesi ve kampüs içinde yer alması sağlayacağız. Bunu sağlamamız lazım."
Öğrencilerin gelir getirici birer meta olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Uysal, "Öğrenciye ticari meta olarak bakarsak öğrencimiz de değersizleşir. Onun için eğitim kalitesinin artırılması ancak öğrenciye değer vermekle mümkün olabilir." dedi.