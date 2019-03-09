Dpü'de Dünya Kadınlar Günü Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kaynak: İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) gelenek haline getirdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansı ve Ödül Töreninin 4.'sü Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirildi.Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon'un ev sahipliği yaptığı ödül törenine Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ve eşi Hatice Gören, Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuncu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve etkinlik koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Yazkaç, STK temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.Törende konuşan Dr. Öğretim Üyesi Pınar Yazkaç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünün himayesinde böyle bir etkinliği düzenledikleri için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "8 Mart dünyada kadın sorunlarının tartışıldığı ve anıldığı bir gün. Bugün bizler burada Kütahya'nın eğitim, kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sunan kadınlara ödül sunacağız. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz ve Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyoruz" dedi.Törendeki konuşmasına; "Görevim gereği çok farklı yerlerde ve konularda konuşmalar yapıyorum ama en çok Dünya Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarda zorlanıyorum" diyerek başlayan Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, "Dünya Kadınlar Günü'nde söz alan -affınıza sığınarak söylüyorum- tuzu kuruların 8 Mart'ı ısıtıp ısıtıp günün asıl sahiplerinden, çalışanlardan, emekçilerden, mağdurlardan gasp ettiklerinden kimse bahsetmiyor. Suriyeli, Filistinli, Mısırlı, Yemenli, Myammarlı kadınlardan, zindanlardaki binlerce kadından haberleri yok."Dünya Kadınlar Günü'nün" amacından çıkarak, kutlamalara döndüğünden, hatta cinsiyet ayrımının daha belirgin hale geldiği günlere davetiye çıkarmaya yol aldığının farkında değiliz" şeklinde konuştu."Kadın soluduğumuz nefes, birlikte verdiğimiz candır"Gören," Kadın Hayme Anadır. Kadın Nene Hatundur, Sabiha Gökçendir. Kadın dişi kuştur, sıcak yuvadır. Kadın yardır, özlenen diyardır. Kadın soluduğumuz nefes, birlikte verdiğimiz candır. Cemal Süreya'nın dediği gibi, "Kadın bir yarısı anne, diğer yarısı çocuk, bir yarısı sevgili, diğer yarısı aşktır". Kadınların sömürülmesine, tacize, ayrımcılığa, şiddete maruz kalmasına, vicdan sahibi tüm insanlar adına haykırarak hayır diyorum. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri yapılsın, ama formatı değişsin, ayrım yapılmaksızın tüm kadınları, hatta aileyi de kapsayacak şeklide kadınların hakları, toplumsal değerleri konusunda bilinçlendirme yapılsın istiyorum" diye konuştu.Gören'in konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Törende ilk ödül etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam'a ve Gürallar Holding adına Ejderhan Gezer'e sunuldu.Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Av. Ahmer Atam, "Bugün ne yazık ki 'Cennet anaların ayakları altındadır' diye kadına verdiğimiz değeri gösterdiğimiz günlerden, anaları ayaklar altına aldığımız günlere gelmiş bulunuyoruz. Çocuk gelinler gerçeğinin gözümüzün önünde olduğu, bir ülkede yaşıyoruz. Herkesten ricam 'Kadının yeri evidir, görevi çocuk yetiştirmektir' düşüncesinden değer vermeyelim ve cumhuriyetimizin kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkarak koruyalım" şeklinde konuştu.Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ödüllerine layık görülen NG Sanat Galerisi Kurucusu ve koleksiyoner Gülsüm Güral, Ayverdi Enstitüsü Müdürü ve yazar Aysel Yüksel, tezhip sanatçısı Havva Sökmener, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Bayanlar Kurulu Başkanı Yıldız Güral, Kütahya Yardım Sevenler Derneği Başkanı Verda Balaban ve derneğin eski başkanı Servet Kandır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ödüllerinin sahibi oldular ve plaketlerini protokol üyelerinin elinden aldılar. - KÜTAHYA