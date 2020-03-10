DPÜ'de futbol turnuvası
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğunun (EHAT) düzenlediği futbol turnuvası başladı.
10.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:50
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğunun (EHAT) düzenlediği futbol turnuvası başladı.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Hayat Topluluğunun 8 Mart Dünya kadınlar Günü'ne özel düzenlediği topluluklar arası kadınlar futbol turnuvası 8 topluluğun katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin halı sahasında başladı.
EHAT olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ve 8 topluluğun katıldığı futbol turnuvası düzenlediklerini söyleyen Başkan Hasan Düşgül, " Bu turnuvanın takım isimleri açısından önemli bir yanı var. Turnuvaya katılan topluluklar sahaya kendi isimlerinin yanında, çeşitli ülkelerin vatandaşı olan ve dünya çapında başarı elde etmiş kadınların adlarıyla da çıktılar. Buradaki temel amacımız, kadınların bir şeyleri başarmasının ne kadar kolay olduğunu göstermek ve futbolun sadece erkekler tarafından oynanmadığı kanıtlamak. Bugün eleme maçlarını yapacağız. Çarşamba günü yarı final, Pazartesi günü de final maçını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Hayat Topluluğunun 8 Mart Dünya kadınlar Günü'ne özel düzenlediği topluluklar arası kadınlar futbol turnuvası 8 topluluğun katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin halı sahasında başladı.
EHAT olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ve 8 topluluğun katıldığı futbol turnuvası düzenlediklerini söyleyen Başkan Hasan Düşgül, " Bu turnuvanın takım isimleri açısından önemli bir yanı var. Turnuvaya katılan topluluklar sahaya kendi isimlerinin yanında, çeşitli ülkelerin vatandaşı olan ve dünya çapında başarı elde etmiş kadınların adlarıyla da çıktılar. Buradaki temel amacımız, kadınların bir şeyleri başarmasının ne kadar kolay olduğunu göstermek ve futbolun sadece erkekler tarafından oynanmadığı kanıtlamak. Bugün eleme maçlarını yapacağız. Çarşamba günü yarı final, Pazartesi günü de final maçını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :DPÜ'de futbol turnuvası
Etiketler : Dumlupınar Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Kütahya, Futbol, Spor
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