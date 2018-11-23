Dpü'de İş-Kur Hizmet Noktası

23 Kasım 2018 Cuma 12:42



23 Kasım 2018 Cuma 12:42

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde yer alan Kariyer ve Mezun Merkezi Ofisi'nde öğrenciler için İŞ-KUR hizmet noktası açılacağı bildirildi.Verilen bilgiye göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Çalışma ve İş Kurumu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bedesten'de yer alan Kariyer ve Mezun Merkezi Ofisi'nde öğrencilerle iletişim kuracak bir İŞ-KUR hizmet noktası açılacak.İşsizliğin önlenmesi için gençleri iş gücü piyasasına hazırlamayı hedefleyen iş birliği projesi için Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan ile Kütahya İŞ-KUR İl Müdür Yardımcısı Hüsnü Balcı, 26 Kasım Pazartesi günü çalışmalarına başlayacak hizmet noktasında incelemelerde bulundular.Kariyer ve Mezun Merkezinin (DPÜ-KAMER) en önemli paydaşlarından biri olan İŞ-KUR ile yaptığı bu iş birliğinin sonucunda DPÜ-KAMER'de açılan hizmet noktasına gelen öğrenciler meslekleri tanıma, açık işlere yönlendirme, Mesleki Yönelim Bataryası uygulanması İŞ-KUR, iş ve meslek danışmanlarının görevlendirildiği hizmet noktasında ayrıca mezun olma aşamasına gelmiş fakülte ve yüksekokul öğrencilerine yönelik olarak grup görüşmeleri de tasarlandı. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde iş hayatına atılacak öğrenciler ihtiyaç duyacakları Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, Etkili İş Görüşmesi gibi konularda seminer şeklinde görüşmeler gerçekleştirilecek.(EFE) - KÜTAHYA