Dpü'de Issa Paydaş Toplantıları

Kaynak: İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Dış İlişkiler Koordinatörlüğünce yürütülmekte olan 14-18 yaş arası bireylerin Okul Devamsızlığını Önlemeye Yönelik Avrupa Birliği Erasmus+ ISSA Projesi'nin (Improving Solutions For Student Absenteeism) paydaş toplantısının üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenmeye başlandığı bildirildi.Rektörlük Kırmızı Salon'da yapılan günün ilk toplantısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasını İngilizce olarak yapan Erarslan, gerçekleştirilen projede gelinen son noktayla ilgili 9 ülkeden gelen katılımcıları bilgilendirdi ve proje sonuçlarının tüm dünya ile paylaşılacağını açıkladı.Daha sonra söz alan proje koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz, "Üniversitemizdeki ilgili birimlerin katkısıyla çok önemli bir proje gerçekleştirdik. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen katılımcıların katkılarıyla bir sonuç bildirisi hazırlayıp bunu tüm dünya ile paylaşacağız. Gelinen bu sürecin sonunda çok mutlu olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek, proje boyunca gerçekleştirilen etkinlikleri İngilizce olarak sundu.Toplantının Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirilen ikinci bölümünde Öğretim Görevlisi Funda Yıldız, uluslararası katılımcılar için hazırladığı Survival Turkish başlıklı sunumunda Türk alfabesinin harflerini ve söylenişlerini örneklerle anlatması uluslararası katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yıldız'ın sunumunun ardından uluslararası katılımcılar kendi sunumlarını yaptılar.Etkinliğin ilk günü, projenin araştırmacısı Öğretim Görevlisi Berrin Demir'in Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık konulu sunumunun ardından Evliya Çelebi Yerleşkesindeki turla sona erdi. - KÜTAHYA