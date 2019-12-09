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DPÜ DUSCART yerli ve milli yeni aracı 'Alfa'yı tanıttı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri tarafından 2009 yılında kurulan Dumlupınar University Solar Car Team (DUSCART) kuruluşunun 10. yılında yerli ve milli yeni aracı "Alfa"yı tanıttı.

09.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:52DPÜ DUSCART yerli ve milli yeni aracı 'Alfa'yı tanıttı
Üniversitesi (DPÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri tarafından 2009 yılında kurulan Dumlupınar University Solar Car Team (DUSCART) kuruluşunun 10. yılında yerli ve milli yeni aracı "Alfa"yı tanıttı.

Sera AVM'den düzenlenen tanıtıma, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, bazı daire müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yerli ve milli aracı üreten DUSCART ekibinin 25 kişiden oluştuğunu ifade eden Semih Albayrak, "Amacımız, TÜBİTAK yarışmalarında belli bir derece elde edebilmek. Türkiye'de son zamanlarda gündemde olan elektrikli, yerli milli araç projelerine destek sağlamak, yerli sermayeye destek olabilmek ve üniversitemizde olan arkadaşlarımızın derslerde gördüğü çalışmalarını sahaya dökebilmek" dedi.

Yerli ve milli elektrikli aracı inceleyip bilgiler alan Vali Ömer Toraman öğrencileri tebrik etti.

Köklü bir üniversite olan DPÜ'de teknoloji ve yeniliklerin öğrencilere aktarılarak eğitim niteliği ve kalitede önemli bir aşama kaydedildiğini belirten Vali Toraman, "Yükseköğrenimde hedeflerden bir tanesi de teorik eğitimi pratiğe dökebilmek olmalı. Bugün burada bu başarıyı görüyoruz. Türkiye'nin hem devlet hem de millet olarak geleceğe güvenle bakmasının temel kaynaklarından biri gençlerimiz. Türkiye'nin insan gücü kaynağı çok yüksek. Özellikle genç nüfusumuz çok dinamik, bilgili ve yeniliklere açık. Onları bu tarz faaliyetlerde görmekten mutlu oluyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar, Kütahya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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