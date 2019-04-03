Dpü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Arasında Protokol

Kaynak: İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği" protokolü imzalandığı bildirildi.Yapılan açıklamaya göre, "Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAMER) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanacak olan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, İSG Hizmetlerini üstlenmek isterlerse; İSG-KATİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecekler. Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilecek. Sertifika programına başvuru işlemleri 29 Mart 2019 - 17 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olup, eğitime katılmak isteyen adaylar afamer.dpu.edu.tr adresinden kayıtlarını yaptırabilecekler. 16 saatlik eğitim Ücreti, 200 TL. Yılda 2 kez yapılacak olan sınavların bahar dönemi sınavı 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Eğitimlerini tamamlayarak sınavda başarılı olan işverenler; İSG-KATİP de ataması yapılarak iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunu üstlenmiş olacaklar, çalışanların İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ve diğer İSG hizmetlerini kendileri verebileceklerdir. Süreç işleyişi için 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerlerinde bu kişilerin SGK veri tabanında işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Adaylar, 16 saatlik eğitimi tamamlamaları halinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi" ne sahip olacaklardır. İlan edilen dönemlerde yapılacak sınava başvuran adaylardan 100 puan üzerinden 50 alanlar, "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi" hak kazanacaklar. Belge almaya hak kazananlar, sınavı yapan kurum tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilecek. Genel Müdürlük tarafından belgesi onaylananlar, İSG KATİP üzerinden atama işlemlerini gerçekleştirebilecekler" denildi. - KÜTAHYA