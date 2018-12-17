Dpü ile Lübnan Tripoli Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) ile Lübnan Tripoli
Üniversitesi arasında bilimsel ve kültürel anlamda ortaklıklar kurulmasına yönelik anlaşma imzalandı.
DPÜ'den yapılan yazılı açıklamada, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
ile Lübnan Tripoli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raafat R. Mikati tarafından imzalanan anlaşmanın kurumlar arasında gerçekleştirilecek faaliyetler yoluyla aralarında bir işbirliği ilişkisi geliştirip bu ilişkiyi ilerletebilecekleri bir çerçeve oluşturduğu belirtildi.
Anlaşma kapsamında, kurumlarca yapılacak ortak bilimsel çalışmaların yapılmasının teşviki, ortak etkinlikler düzenleme ve personel ile öğrenci hareketliliklerine yönelik projeler geliştirme gibi başlıkların yer aldığı kaydedilen açıklamada, "İki üniversite personel ve öğrencilerine hareketlilik imkanı sağlayacak. Mevlana Programı
ve Uluslararası Kredi Hareketliliği (Erasmus+ KA107) konusunda çalışmalar yapılmasında da mutabık kalınan anlaşma ile DPÜ uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında bir ilke imza atarak, uluslararası işbirliklerini Arap coğrafyasına taşımış oldu." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA