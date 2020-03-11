DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ali Çelik görevi devraldı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Prof. Dr. Ali Çelik atandı.
11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Prof. Dr. Ali Çelik atandı.
Fakültenin Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Çelik için tören yapıldı.
DPÜ Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, fakültenin fuaye alanındaki törende yaptığı konuşmada, emaneti ehline teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Çelik'e başarılar dileyen Uysal, "İslami İlimler Fakültemizin yeni dekanı Ali hocamızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Kendisi zaten Kütahyalıdır. Kütahya'ya ve üniversitemize çok şey katacağına inanıyoruz. Tüm İslami İlimler Fakültesi öğrenci ve çalışanlarına ve özellikle de muhterem hocamız Ali Çelik'e görevinde başarılar diliyorum." dedi.
Kendisine verilen görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışacağını dile getiren Çelik ise şöyle konuştu:
"Şu anda öğrenci sayımız 900'ün üzerinde. Kurumsallaşmamız tamamlanmamış belki ama zaman içinde o da yapılacak inşallah. Uhdeme aldığım görevin ağırlığını, emanetin büyüklüğünü hissediyorum, biliyorum. İlim sonsuz bir denizdir. Hele İslamiyet daha sonsuz bir deniz."
Daha sonra Uysal, Çelik'e hediye vererek yeni görevinde başarılar diledi.
Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez, Muammer Gavas ve Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, dekanlar, enstitü müdürleri ile fakültenin akademik ve idari personeli katıldı.
Fakültenin Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Çelik için tören yapıldı.
DPÜ Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, fakültenin fuaye alanındaki törende yaptığı konuşmada, emaneti ehline teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Çelik'e başarılar dileyen Uysal, "İslami İlimler Fakültemizin yeni dekanı Ali hocamızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Kendisi zaten Kütahyalıdır. Kütahya'ya ve üniversitemize çok şey katacağına inanıyoruz. Tüm İslami İlimler Fakültesi öğrenci ve çalışanlarına ve özellikle de muhterem hocamız Ali Çelik'e görevinde başarılar diliyorum." dedi.
Kendisine verilen görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışacağını dile getiren Çelik ise şöyle konuştu:
"Şu anda öğrenci sayımız 900'ün üzerinde. Kurumsallaşmamız tamamlanmamış belki ama zaman içinde o da yapılacak inşallah. Uhdeme aldığım görevin ağırlığını, emanetin büyüklüğünü hissediyorum, biliyorum. İlim sonsuz bir denizdir. Hele İslamiyet daha sonsuz bir deniz."
Daha sonra Uysal, Çelik'e hediye vererek yeni görevinde başarılar diledi.
Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez, Muammer Gavas ve Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, dekanlar, enstitü müdürleri ile fakültenin akademik ve idari personeli katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Kütahya, Rektör, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı