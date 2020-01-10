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DPÜ KSBMYO öğrencileri için Aizanoi Antik Kenti'ne gezi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KSBMYO) Turist Rehberliği programı öğrencileri için Çavdarhisar'daki Aizanoi Antik Kenti'ne gezi düzenledi.

10.01.2020 07:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 07:48DPÜ KSBMYO öğrencileri için Aizanoi Antik Kenti'ne gezi
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KSBMYO) Rehberliği programı öğrencileri için 'daki Aizanoi Antik Kenti'ne gezi düzenledi.

Germiyan Yerleşkesindeki Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde bir araya gelen öğrenciler, yaklaşık 45 dakikalık yolculuğun ardından Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ne ulaştılar. Öğrenciler, öğretim üyelerinin ve müze görevlilerinin anlatımlarıyla tarihi M.Ö. 3. yüzyıla dayanan ve Anadolu'daki Yunan Döneminin en önemli eserlerinden olan antik kenti tanıma olanağı buldular.

KSBMYO'dan yapılan açıklamada; öğrencilerin mesleki gelişimlerini pekiştirmek ve öğrencilerde mesleki bilincin oluşması amacıyla yapılan teknik gezilerin süreceği belirtildi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Çavdarhisar, Kütahya, turist, Güncel

Kaynak: İHA

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