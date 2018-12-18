Dpü'nün Düzenlediği Sempozyum Arap Basınında

Kaynak: İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ev sahipliğinde 12-14 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen Arap Hafızasında II. Abdülhamit Han ve Türk Arap İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Arap basınında da geniş yer buldu.15 ülkeden 40'ı aşkın akademisyenin katılımıyla gerçekleşen "Arap Hafızasında II. Abdülhamid Han ve Türk Arap İlişkileri" başlıklı uluslararası sempozyum, Türk basınında olduğu kadar Arap basınında da geniş yankı uyandırdı.Haber, Turkey-post, Yeni Şafak Arabic, Milli Gazete Arabic, Akhbar Turkiya, Alwan Turk, Lebanon360, Howiya Press gibi pek çok medya kurumunda yer alarak okuyuculara aktarıldı. Haberlerde, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık'ın sözlerine geniş yer verildi.Sempozyum, Arap sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Programa katılan Mısırlı siyasetçi Mahmoud Fathy'nin Facebook hesabında sempozyumla alakalı yaptığı paylaşımlar on binlerce etkileşim ve yüzü aşkın beğeni aldı.(EFE) - KÜTAHYA