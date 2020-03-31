Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DPÜ Senatosundan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Senatosundan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" yardım kampanyasına birer aylık maaşlarıyla katılma kararı çıktı.

31.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:14
DPÜ Senatosundan
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Senatosundan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" yardım kampanyasına birer aylık maaşlarıyla katılma kararı çıktı.

Dumlupınar Üniversitesi Senatosu video konferans yöntemi ile tek gündem maddesi ile olağanüstü gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Dumlupınar Üniversitesinin nasıl katkı verebileceği değerlendirilip karara bağlandı. Toplantıda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem de konuyla ilgili bir açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın açıklamalarını aktaran Prof. Dr. Kazım Uysal, kendisiyle birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur'un "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bir aylık maaşlarını bağışlayacaklarını söyledi. Uysal, tüm senato üyelerine de bu kampanyaya katılma çağrısında bulundu.

Toplantıya katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi senato üyeleri de oy birliği ile "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına birer aylık maaşlarıyla katılma kararı aldı. Dumlupınar Üniversitesi senato üyeleri ayrıca üniversitenin tüm akademik ve idari personelinin de kampanyaya destek vermeleri tavsiyesinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Dumlupınar Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Dumlupınar, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››DPÜ Senatosundan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haberler
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:46: Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Haber 20:43: - İtalya, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tuttu- Bayraklar yarıya... - Haber 20:42: Sivas TSO'dan karantinadaki öğrencilere lahmacun jesti - Haber 20:41: Koronavirüs denetimleri - Haber 20:38: Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber