Dpü Yapay Zeka Topluluğundan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapay Zeka Topluluğu Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Yapay Zeka Topluluğu Kurucu Başkanı Burak Yıldız
ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlun'u makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saraçoğlu, Yapay Zeka Topluluğu Kurucu Başkanı Burak Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.(EFE
) - KÜTAHYA
Dumlupınar Üniversitesi,Kamil Saraçoğlu,Kütahya
Kaynak: İHA