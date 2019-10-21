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DPÜSEM Müdürü Gül'den Kütahya protokolüne ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (DPÜSEM) Müdürü Öğretim Görevlisi A. Bülent Gül, DPÜSEM ile ilgili bilgiler vermek ve faaliyetlerini anlatmak amacıyla Vali, KUTSO Başkanı ve KOSGEB İl Müdürü ile bir araya geldi.

21.10.2019 11:30DPÜSEM Müdürü Gül'den Kütahya protokolüne ziyaret
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (DPÜSEM) Müdürü Öğretim Görevlisi A. Bülent Gül, DPÜSEM ile ilgili bilgiler vermek ve faaliyetlerini anlatmak amacıyla Vali, KUTSO Başkanı ve KOSGEB İl Müdürü ile bir araya geldi.

İlk ziyaretini Vali Ömer Toraman'a yapan Gül'e DPÜSEM Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ataullah Ünal da eşlik etti. Gül ve Ünal Vali Toraman'a DPÜSEM ve etkinlikleri ile ilgili bilgiler sundu. Toraman, Gül ve Ünal'a Kütahya'ya ve eğitime katkı sağlayacak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretler kapsamında Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özotraç ve KOSGEB İl Müdürü Yaşar Yıldırım'ı da ziyaret eden Gül ve Ünal, DPÜSEM olarak yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları eğitimler ve projeler konusunda bilgiler aktardı. Gül, görüşmede KOSGEB ile paydaş olarak iş birliği yapmak istediklerini de Yaşar Yıldırım'a iletti.

Görüşmede KUTSO Başkanı İsmet Özotraç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek DPÜSEM'in katkı yapacak çalışmalarından yararlanabilecekleri belirtti. KOSGEB İl Müdürü Yıldırım da, müdürlük olarak girişimciliği artırıcı ve istihdama yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu kapsamda gerekli iş birliği ve eğitim ihtiyaçlarında DPÜSEM ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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