Dr. Asil Mucize ile Umut Akyürek'ten güz gülleri düeti

1993 yılında bestelenen ve bugüne kadar sayısız sanatçı TRT'de tarafından seslendirilen, ticari yolculuğuna ise fantezi müzik yorumcusu Hakan Taşıyan ile çıkan Güz Gülleri, bu kez de müzisyen Dr. Asil Mucize ve Umut Akyürek düeti ile Türkiye'nin en büyük aranjörlerinden biri olan ve bu şarkının müzik yönetmenliğini yapan Mustafa Arapoğlu ile hayat buldu.

Youtube'da beğeni kazanan düet, Umut Akyürek sevenleri tarafından büyük bir beğeni ile dinlenirken, Dr. Asil Mucize'nin farklı yorumu ile de izleyiciler tarafından beğeni kazandı.

Dr. Asil Mucize ve Umut Akyürek'in huzur veren ses tonu ile Youtube'da yayınlanan Güz Gülleri klibi ile ilgili gelen yorumlar arasında özellikle doktor müzisyen Asil Mucize ile ilgili yapılanlar ilgi çekiyor.