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Dr. Berna Kuzuoğlu: "Uzun süre aynı pozisyonda kalmak sağlığı bozuyor"

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Berna Kuzuoğlu, "Hareket etmek üzere programlanmış olan insanoğlunun uzun süreler statik ve sabit pozisyonlarda kalması sağlık problemlerine neden olmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

27.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26Dr. Berna Kuzuoğlu:
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Berna Kuzuoğlu, "Hareket etmek üzere programlanmış olan insanoğlunun uzun süreler statik ve sabit pozisyonlarda kalması sağlık problemlerine neden olmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir." dedi.
Dr. Kuzuoğlu, fakültenin toplantı salonunda "Duruş bozuklukları" başlıklı bilgilendirme toplantısında, duruş pozisyonunun hem beden hem de ruh sağlığıyla yakından ilgili olduğunu söyledi.
Duruşu (postür), ayakta dururken, otururken ve günlük yaşamda hareket ederken vücudun yer çekimine karşı aldığı pozisyon olarak tanımlayan Dr. Kuzuoğlu, dik ya da sağlıklı duruş olarak tabir edilen düzgün duruşun kasların en ekonomik olarak çalıştığı durum olduğunu ifade etti.

Kuzuoğlu, yanlış ve hatalı duruşlardan kaynaklı çeşitli kas sistemi rahatsızlıkları meydana geldiğini, bu durumun anatomik yapılara olan yük dağılımını bozduğunu ve zaman yapısal değişikliklere neden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Bu yapısal değişiklikler sonucunda farklı kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları meydana gelebilmektedir. Bedenimiz ve vücut anatomimiz hareket etmek ve ayakta durmak üzerine dizayn edilmiştir. Anatomik yapısı incelendiğinde kas ve eklem gruplarının ve sinir sisteminin bir kası çalıştırma fonksiyonunun hep ayakta durma pozisyonunda maksimum verim verdiğini görmekteyiz. Hareket etmek üzere programlanmış olan insanoğlunun uzun süreler statik ve sabit pozisyonlarda kalması sağlık problemlerine neden olmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Günümüzde çevresel, teknolojik sebepler dolayısıyla hareketsiz kalınan zaman dilimi artmaktadır. Statik duruş dediğimiz duruş şeklinde vücudumuzun segmentlerinin doğru ve destekli yerleşimine dikkat etmeliyiz. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak sağlığı bozuyor. Bu sebeple doğru duruş yaşamımızın değişmez bir parçası olmalıdır."
Doğru duruşun vücutta birçok sistemin sağlıklı çalışmasını sağladığını da aktaran Kuzuoğlu, "Yutmak, konuşmak ve hatta salya kontrolünde de duruşun rolü bulunmaktadır. Yanlış duruşun göğüs kafesimizin hareketliliğini bozduğu, kalp ve akciğerlerimizin çalışma alanını daralttığı ve nefes akışını bozduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur." diye konuştu.
Kuzuoğlu, doğru duruşun geliştirilmesi için postür ve solunum egzersizleri yapılması gerektiğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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