Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
tarafından "Dr. Ender Saraç
ile Sağlıklı, Genç
ve Formda Olmanın Sırları" söyleşisi düzenlendi. Gaziantep Ticaret Odası
konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Dr. Ender Saraç, kilosuna dikkat eden, egzersiz yapan, doğal vitaminleri, antioksidanları kullanan, ruhen bilgeleşen, stres yönetimini başaran kişilerin, daha sağlıklı, sorunsuz ve bilge yaşadıklarını belirtti.
Daha bilge yaşlanmak ve formda olmak için en önemli şeylerin başında obeziteyle mücadelenin geldiğini kaydeden Saraç, göbek ve bel kalınlığı arttıkça ömrün kısaldığını vurguladı.
Bütün hastalıkların yarısının obeziteden kaynaklandığını belirten Saraç, obezitenin kansere, gut hastalığına, yüksek tansiyona, şekere ve alzaymıra yol açabileceğini söyledi.
Saraç, egzersiz yapmanın, formda ve sağlıklı kalmak için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, direnç egzersizlerinin ve kasları güçlendirmenin mutlaka yapılması gerektiğini belirtti.
Saraç, yenen yemeklere ve tüketilen içeceklere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, içerisinde mısır şurubu, beyaz şeker, fruktoz şurubu barındıran içeceklerden uzak durulması gerektiğini kaydetti.
Asidik içeceklerden kaçınılması gerektiğini ifade eden Dr. Ender Saraç, yasemin çayı, rezene çayı ve yeşil çay gibi içeceklerin tüketilmesini tavsiye etti.
Yiyecek tüketiminde ise mısır şurubu, beyaz un, beyaz şeker içeren gıdalardan sakınılması gerektiğini anlatan Saraç, kışın domates ve salatalık tüketmenin, yazın ise brokoli, karnabahar ve lahana gibi sebzeleri tüketmenin doğru olmadığını aktardı.
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Kaynak: AA