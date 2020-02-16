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Dr. Ender Saraç sağlıklı yaşamın püf noktalarını anlattı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, sağlıklı yaşamanın ve obeziteden kurtulmanın püf noktalarını anlattı.

16.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:01Dr. Ender Saraç sağlıklı yaşamın püf noktalarını anlattı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, sağlıklı yaşamanın ve obeziteden kurtulmanın püf noktalarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferanslarının konuğu Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç oldu. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen "Geç Kalma Genç Kal" temalı konferansta Dr. Ender Saraç, sağlıklı yaşamanın yollarını ve obezite tehlikesinden bahsetti. "Göbek büyüdükçe ömür kısalır" diyen Saraç, "Göbek ve bel civarınızı ölçtüğünüzde eğer erkeklerde 94, kadınlarda 88 santimetreyi geçiyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Eğer kişi bu sınırı aşıyorsa; kalp krizi, beyin kanaması, pıhtı atması, felç, karaciğer yetmezliği ve sirozu, alzheimer, kanser hastalığı, inme, felç gibi en ciddi insan ölümüne yol açan 22 hastalığın hammaddesi oluşur" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ender Saraç, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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