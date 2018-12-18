Dr. Ender Saraç Sağlıklı Yaşamın Sırlarını Anlattı

Şifalı bitkiler, sağlıklı yaşam ve beslenme üzerine önemli tavsiyelerde bulunan Saraç, bitkilerin bilinmeyen mucizevi yönlerine değinerek dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı. Yaklaşık bir saat süren söyleşi sonunda dinleyiciler, oldukça faydalı bilgiler edindiklerini belirttiler.

Türkiye'nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, keyifli alıverişin yanı sıra eğitici ve öğretici etkinlikleriyle çok yönlü bir alışveriş merkezi olmaya devam ediyor. Spor, sanat, eğitim, sağlık, eğlence gibi konularda sunduğu fırsatlarla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatan Sur Yapı Marka AVM, bu kez Uzman Dr. Ender Saraç'ı konuk etti.

Sur Yapı Marka AVM, AksuVital işbirliğiyle hafta sonu Uzman Dr. Ender Saraç'ı ağırlayarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı. Dinleyicilerin kendi sağlık problemleriyle ilgili sorular da sorduğu söyleşide Saraç, "şifanın sırları" üzerine önemli tavsiyelerde bulundu. Doğal tedavi, bilinçli beslenme, şifalı bitkiler ve uygulamalarıyla ilgili önemli bilgilerin anlatıldığı etkinliğe dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Bültenler