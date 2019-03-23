Dr. Fatih Ulugöl'ün Babası Hayatını Kaybetti

Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli
Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Dr. Fatih
Ulugöl'ün babası Mahfuz Ulugöl hayatını kaybetti. Diyanet İşleri
Başkanlığı Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Dr. Fatih Ulugöl'ün babası uzun süre tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü. Dr. Ulugöl'ün babası Mahfuz Ulugöl'ün ölüm haberini alan ailesini büyük üzüntü yaşadı. Hahfuz Ulugöl'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Bitlis
'e götürüldü. Ulıugöl'ün naaşı Bitlis Tatvan
İbadullah Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Küçüksu mezarlığına defnedilecek. - KOCAELİ
Bitlis, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocaeli, Fatih, 3. Sayfa
Kaynak: İHA