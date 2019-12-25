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Dr. Gülnur Öztürk: "Nefesin İyileştirici Gücü"nü anlattı

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Öztürk, kalp hastaları ve tansiyon yüksekliği olan hastalarda sol burunla yapılan nefes çalışmalarının kalp hızını ve tansiyonu düşürdüğünü belirtti.

25.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:36 Dr. Gülnur Öztürk:
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Öztürk, kalp hastaları ve tansiyon yüksekliği olan hastalarda sol burunla yapılan nefes çalışmalarının kalp hızını ve tansiyonu düşürdüğünü belirtti.
Dr. Öğretim Üyesi Öztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık toplantı salonunda düzenlenen "Nefesin İyileştirici Gücü" başlıklı bilgilendirme toplantısında, nefesin beden, zihin ve ruh arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.
Nefesin tüm yaşamsal faaliyetleri etkilediğinin altını çizen Öztürk, doğru nefes almanın birçok hastalığın önüne geçilmesinde ve hayat kalitesinin artırılmasında önemli bir faktör olduğunu ifade etti.
Doğru nefesin burundan alıp verilen nefes olduğunu belirten Öztürk, kalp ve tansiyon hastalarının sol burundan yapacakları nefes egzersizleriyle, kalp hızını düşürüp tansiyonu kontrol altına alabileceğini anlattı.
Sol burundan alınan nefesin vücudun iyileşmesini sağlayan ana sistem olan parasempatik sistemi çalıştırdığını ifade eden Öztürk,"Sol burun deliği solunumu ile vagal tonusun aktive edilmesi ile kalp sağlığı üzerinde olumlu etki yarattığı, sağ burun deliği solunumunun ise sempatik tonusu artırıp kalp sağlığını riske attığı görülüyor. Özellikle kalp hastaları ve tansiyon yüksekliği olan hastalarda sol burunla yapılan nefes çalışmalarının kalp hızını ve tansiyonu düşürebildiğini göstermiştir. Bu anlamda sol burunla yapılan nefes çalışmaları kalp hızını ve tansiyonu düşürüyor." diye konuştu.
Nefes egzersizlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, fobileri yenmede etkili olduğunu ve uyku bozukluklarını önlenmesinde katkı sağladığını dile getiren Öztürk, doğru nefes tekniklerinin kişinin ihtiyacına göre belirlenebilmesi için uzman kişilerce değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Trakya Üniversitesi, Sağlık

Kaynak: AA

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