Haberler » Güncel » Dr. Halisçelik, itfaiyeyi ziyaret etti

Dr. Halisçelik, itfaiyeyi ziyaret etti

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ergül Halisçelik, İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf'ı ziyaret edip itfaiye erleriyle görüştü.

18.10.2019 13:09Dr. Halisçelik, itfaiyeyi ziyaret etti
Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ergül Halisçelik, İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf'ı ziyaret edip itfaiye erleriyle görüştü.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminden sonra 12 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirile Dr. Halisçelik, Adana İtfaiye Daire Başkanlığının Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki yerleşkesini ziyaret etti. İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf'ın karşıladığı Halisçelik, itfaiye erleri ile tek tek görüştü.

İtfaiye ekipleri hakkında Sarraf'tan bilgi alan Halisçelik, itfaiyenin yangınlara yerinde ve anında müdahale ettiğini, doğal afetlerde hiç vakit kaybetmeden vatandaşların yardımına koşup kurtarma çalışması yaptığını ifade etti.

Sarraf, Halisçelik'e ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. - ADANA

Sekreter, İtfaiye, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (MEKTUP CEVABI) BUNU UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKENİN...
15:12 Talas'ta "Belediye Mahallemizde Projesi"
15:12 Ben sana güvenmiyorum, çevrendekilere hiç güvenmiyorum
15:07 Barselona'da protestolar sürüyor
15:11 Müge Anlı'nın canlı yayında kadına "Sevgilim" demesi Twitter'da trend oldu
15:11 Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına ziyaret
15:10 "Komisyon oranına sınırlama getirilmesi son derece umut verici"
18.10.2019 15:14:15