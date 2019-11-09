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Dr. Hasan Bardakçı yönetimde iletişimin önemini uygulamalı olarak anlattı

Harran üniversitesinin Siverek kampüsünde Yönetimde iletişimin önemini pratikte göstermek isteyen Dr. Öğretim üyesi Hasan Bardakçı öğrencilere uygulamalı olarak gösterip yönetim iletişiminde koordinasyonun önemine değindi.

09.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:26Dr. Hasan Bardakçı yönetimde iletişimin önemini uygulamalı olarak anlattı

Dr. Öğretim üyesi Hasan Bardakçı, sınıfta bulunan 5 öğrenciyi seçtikten sonra, ilk öğrenciyi sınıfta tutarak bir metnini okuyup, geri kalan öğrencileri sınıf dışına aldı. İlk öğrenciden başlayarak okuduğu metni sırayla sınıfa çağırdığı diğer arkadaşlarına anlatmasını istedi.

SON KİŞİYE AKTARIŞ BİÇİMİ VE BİLGİ EKSİKLİĞİNİN ÖNEMİ

İlk öğrenci okunan metni kendisinden sonra gelen arkadaşına anlattı. Öğrencilerin sırayla birbirlerine anlatıp aktardığı konunun, son kişiye nasıl aktarıldığını uygulamalı olarak gösteren Dr. Öğretim üyesi Hasan Bardakçı okuduğu metnin son kişiye aktarış biçiminin ve bilgi eksikliğinin önemine değindi.

PRATİKTE ORTAYA ÇIKAN SONUÇ ŞAŞIRTTI

Öğrencilerden Şeyhmus Turan yaptığı açıklamada, pratikte olayın bu noktaya geleceğini asla hayal edemediğini ve pratikte ortaya çıkan sonucun kendisini şaşırttığını söyledi.

HEM EĞLENCELİ HEM EĞİTİCİ

Eğitimden olukça keyif aldıklarını söyleyen öğrenciler hocalarının yaptığı uygulamanın hem eğlenceli hemde oldukça eğitici olduğunu söyleyerek hocalarına teşekkür ettiler. Harran üniversitesinde bu şekilde uygulamalı derslerin kendileri için oldukça faydalı ve eğitici olduğunu benzeri uygulamarın artırılması gerektiğini söylediler.


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