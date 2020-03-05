Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi

Cildin Yaşlanması Nasıl Başlar?

Cildimiz zamanla üzerindeki keratin dediğimiz tabakanın kalınlaşması ile matlaşmaya ve dışarıdan uygulamalara daha az yanıt vermeye başlar. Bunu nemi tutan proteinlerin azalması ile kuruma ve sonrasında cildimizin bunu dengelemek için yağlanmasıyla ortaya çıkan değişiklikler takip eder. Cildin en önemli sorunlarından biri de cildin iskeleti olan kollajen ve elastin gibi maddelerin kaybı veya bozulması sonrası ortaya çıkan gevşeme ve sarkmalardır.

Günümüzde En Çok Tercih Edilen 2020 Estetik Uygulamaları Nelerdir?

Bu yılın modası doğallık. Özellikle abartılı boyutta estetik tercih edilmiyor. En çok istenen ince, çekici ve doğal bir görünüm. Özellikle bu yılın en moda uygulamaları 'Magellan, Endolift Lazer Ağı, Simon Mezo ve tabii ki Simon Dolgu' oldu.

Ameliyatsız estetik nasıl uygulanıyor?

Ameliyatlar cildin fazla olan kısmının kesilip cildin küçültülmesini ve sıkı hatlara ulaşmak için yapılıyordu. Ameliyata gerek duymadan Ultherapy, Endolift Lazer Ağı, Icon ve Picosil lazerler gibi cildi ısıtıp küçültebilen acısız ve istirahat gerektirmeyen uygulamalar hastalarımız tarafından daha çok tercih edilir oldu. Bunun yanı sıra yüzümüzdeki desteğe ihtiyaç duyan bölgeleri Simon Dolgu ve Dolgu gibi uygulamalarla destekleyip arzu edilen sağlıklı ve dinç görünüme hastalarımızı kavuşturabiliyoruz.





Kadınların özellikle benzemek istediği isimler neler?





Önceden bazı dudaklar çok istenirdi. Sanırım gittikçe Instagram gibi mecralar nedeniyle daha çok motifle karşılaştığı için insanlar tek bir kişiyi idol olarak almıyor artık. Ancak doğal dudaklar, keskin yüz hatları ve duru görünüm daha çok istenen uygulamalar arasında yer alıyor.





& ;Sosyal medyanın bu isteklerde etkisi ne?





En önemli sebep sosyal medya. Özellikle app'ler sayesinde çirkin ya da kusurlu olan kalmadı. Bu da gerçek hayat ile profilimiz arasında bir çelişki yaratmaya başlıyor ve app'ler ile düzeltilmiş görüntümüzü aramaya başladık. Böyle giderse yakında gerçek görüntümüz ile dışarı çıkmaktan utanan bir grupla karşılaşıp onun psikolojik ve sosyolojik sorunlarını da estetik gibi tedavi gündemimize alacağız.





Dünyada ünlü yıldızların en çok tercih ettiği estetik uygulamalar nelerdir?





& ;Son günlerin en popüler uygulaması, Kim Kardashian, Bar Rafaeli, Gisele Bundchen, Michelle Keegan gibi isimlerin tercihi gençlik formülü olarak nitelendirilen Magellan.

Bu uygulama kendi kanınızdan elde edilen hücreler ve büyüme faktörleri ile tek seansta cilt gençleştirmeye imkan sağlayan özel bir sistemdir.