Dr. Kaplan: Nefes Darlığı Tedavi Edilmezse, Kalıcı Hasarlar Bırakabilir

06 Aralık 2018 Perşembe 12:12



06 Aralık 2018 Perşembe 12:12

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, fiziksel etkinlikleri kısıtlayan nefes darlığının yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, "Nefes darlığı, akciğer ve kalp damar hastalıklarından kaynaklanıyor olabilir" dedi.Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, tıpta 'dispne' diye adlandırılan nefes darlığının, nefes alamama ya da nefes darlığı şeklinde ortaya çıktığını belirtti. Dr. Gülay Kaplan, "Kişi sanki tam nefes alamıyormuş gibi hisseder. Nefes darlığı akciğer ve kalp damar hastalıklarından kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden tedavi yöntemleri farklılık gösterir. Kişi nefes darlığını yürüme ya da merdiven çıkma gibi durumlarda zorlanma, hava alma isteği artması veya geçmişe göre daha fazla güç harcama, yeterince hava alamama şeklinde tanımlar. Nefes darlığı, daha ciddi hastalıklara neden olabileceğini için mutlaka bir sağlık kuruluşuna, hekime görünmesi gerekir" diye konuştu.Dr. Kaplan, nefes darlığının kalıcı hasarlara yol açabileceği uyarısında da bulunarak, "Unutmayın ki 'Birazdan geçer' dediğiniz nefes darlığı, hayatınızda kalıcı olabilecek hasarlar bırakabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun" ifadelerini kullandı.- Bursa