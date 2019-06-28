Dr. Kerem Kınık: BM'nin İdlip'e destek kararı memnuniyet verici

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) öncülüğünde Suriye 'nin İdlib Bölgesine destek için başlatılan küresel kampanyayı değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık , "Kızılay olarak İdlib Bölgesinde savunmasız olarak bulunan milyonlarca kişiye elimizden gelen insani yardımı yapmaya çalışıyoruz. BM'nin aldığı bu kararı daha fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırma bağlamında memnuniyet verici buluyoruz. Aynı şekilde sivil insanların hayatlarına mal olan, yüzbinlerce insani zorunlu göçe maruz bırakan bu harekatın da biran önce sona erdirilmesi çağrısını yapıyoruz" diye konuştu.

Bir soru üzerine İdlib'e yönelik yeni yardım kampanyasını değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "İdlib ve çevresinde sıkışmış yaklaşık 3 milyon sivil bulunuyor. Bu kişilerin yaklaşık 1 milyonu henüz çocuk ve bebek. Önemli bir kısmı yaşlı ve engelli. Suriye rejimi bir süredir hayata geçirdiği havadan ve karadan bombardımanlarla yeni ölümlere, yeni yaralanmalara ve yeni acılara neden oluyor. Açık bir şekilde savaş suçu işleniyor. Söz konusu askeri hareketlilik, başta Kızılay olmak üzere insani yardım örgütlerinin sivillere el uzatmasını da her geçen gün daha güç bir hale getiriyor. Oysa bu kişilerin öncelikle yaşam hakkının daha sonra temel insani ihtiyaçlara ulaşma hakkının korunması gerekiyor. BM'nin aldığı desteği artırma kararını iki açıdan olumlu buluyoruz. Birincisi Dünya'nın kanıksadığı İdlib bölgesindeki insani acılara yeniden dikkat çekilmesi sağlanacak. İkincisi ise söz konusu yardım kampanyası ile daha fazla çocuğa, yaşlıya, kadına el uzatılabilecek" diye konuştu.

Kızılay krizin başından beri Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Suriye içerisinde bulunan kamplara sürekli olarak barınma, beslenme ve sağlık desteği sağlayan Kızılay, on binlerce yetim çocuk ile eşlerini kaybetmiş kadınların bulunduğu yetimhanelere de aralıksız destek veriyor.