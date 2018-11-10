Dr. Kerem Kınık, Çin'de Uluslararası İnsani İşbirliğinin Önemini Anlattı

Uluslararası İnsani İşbirliği Semineri'ne katılan Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ulusal derneklerin kendi aralarında, özel sektörle ve diğer kuruluşlarla işbirliğini konu alan konuşmasında; ortak fon sağlamanın, fon sağlamada bilgi ve birikim paylaşımının önemine değindi

Seminer; Federasyon Genel Sekreteri Elhadj As Sy'nin, Çin Kızılhaçı'nın ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay Akademisi'nin işbirliği içerisinde kurduğu Soochow Üniversitesi'nde 9- 10 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşti.

İnsani eğitim, uluslararası insancıl hukuka saygı, ayrım gözetmeme, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi insani prensiplerin korunması ve yaygınlaştırılması gibi konuların ele alındığı seminerde Irak Kızılayı, Afgan Kızılayı ve Suriye Kızılayı da tecrübelerini paylaştı.

Dr. Kerem Kınık seminerde ulusal derneklerin kendi aralarında, özel sektörle ve diğer kuruluşlarla işbirliğini konu alan bir konuşma yaptı. Çok taraflı işbirliğinin karmaşık sorunları çözmekteki etkisine işaret eden Dr. Kınık konuşmasında ortak fon sağlamanın, fon sağlamada bilgi ve birikim paylaşımının önemine değindi.

Kınık ayrıca; ASEAN ve Asya Kalkınma Bankası gibi kuruluşlarla ulusal derneklerin işbirliği potansiyelini vurgularken; Zürih Sigorta, Volkswagen, Nestle ve Gates gibi vakıflarla geliştirilen dirençliliğin tesisine yönelik programları da işbirliğine örnek gösterdi. Ziyaret kapsamında ayrıca Çin Kızılhaçı Toplum Merkezi, İlkyardım Merkezi ve Müze ziyaret edildi.