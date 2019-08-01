Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Orduspor aşkı..!



"Yöneten değil yönlendiren olacağım"

"Ordu spor'umuzu eski günlerine döndürmek istiyoruz"

"Orduspor sevdası hiçbir engel tanımaz "

"Geleceğin Orduspor'unu ve Ordusu'nu birlikte hazırlamaya çalışıyoruz"

"Bilimsel ve teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"Amatör dallara da büyük ağırlık veriyoruz"

"Erdemli bir nesil ve sporcu yetiştirmek istiyoruz"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Orduspor'umuzu tekrardan eski şanına ve güzel günlerine getirmek için yol ve çaba içindeyiz. Orduspor'un geçmişi, dünü, bugünü ve geleceği hakkındaki çalışmaları toparladık. Belirli bir noktaya geldi, artık bunları kamuoyuyla paylaşacak duruma geldik. Bundan sonra çok sağlam bir alt yapıyla Orduspor efsanesini ve Orduspor özlemini birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. Başkan Güler; erdemli bir nesil ve sporcu yetiştirmek istediklerini de söylerken futbolun yanı sıra diğer branşlarda da sağlam temeller atıp spor şehri olmak istediklerini de ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İstanbul'da spor basınıyla bir araya geldi. Güler, Ordu'da çok kıymet verilen Orduspor ve şehirde planlanan spor projeleriyle ilgili fikirlerini anlattı.

Orduspor'u eski günlerine döndürmek istediklerini ifade eden Mehmet Hilmi Güler, "Bizim amacımız hem hemşerilerimize hem de Türk kamuoyuna daha önceden bir efsane olarak ortaya çıkan Orduspor'umuzu tekrardan eski şanına ve güzel günlerine getirmek. Bunun için yol ve çaba içindeyiz. Daha önce, seçim öncesi benim iddialı olarak ortaya çıkarttığım bazı programlar vardı. Onlardan bir tanesi de Orduspor. Orduspor konusunda da diğer konularda olduğu gibi bilimsel ve teknik olarak çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bunlarla ilgili olarak akademik bir grup çalışmalarını yapıyor. Bu hocalarımızın hazırladığı Orduspor'un geçmişi, dünü, bugünü ve geleceği hakkındaki çalışmaları toparladık. Belirli bir noktaya geldi, artık bunları kamuoyuyla paylaşacak duruma geldik. Bundan sonra çok sağlam bir alt yapıyla Orduspor efsanesini ve Orduspor özlemini birlikte gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili olarak diğer konularda olduğu gibi yüzeysel değil hakkını vererek iyi bir akademik çalışmayı da birlikte yaparak Türkiye geleceğini de göz önünde alarak iyi bir çalışma ortaya çıkarttık" şeklinde konuştu.

"AMATÖR DALLARA DA BÜYÜK AĞIRLIK VERİYORUZ"

"Düşünen, üreten ve yarışan Ordu" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Güler, "Bu sloganımız Orduspor'u ve spor faaliyetlerini de kapsayacak. Tabi ki spor sadece futbol değil. Diğer amatör dallara da büyük ağırlık veriyoruz. Zaten Ordulu gençlerin ferdi sporlardaki başarısı güreşte, boksta, karatede ve judoda faaliyetleri zaten çok iyiydi. Bunun dışında denizle olan çalışmaları kano, yelken, yüzmeyle gerçekleştiriyoruz. Burada da iddialı bir çalışmayı ortaya koyuyoruz. Bununla ilgili zaten altyapımız harikulade. Orduspor'un tesisleri sadece bir takım değil. Birkaç sahada çalışmaları kapsayacak şekilde geniş gidiyor. Dolayısıyla iddialı bir programı birlikte sürdürüp Orduspor efsanesini futbolla birlikte çok canlı ve gerçekçi bir programla ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"ORDUSPOR SEVDASI HİÇBİR ENGEL TANIMAZ" Ordu'da bulunan 3 kulübü bir araya getirmek ve yeni bir efsane ortaya çıkarmak istediklerini belirten Güler, "Buradaki temel konu birlik ve beraberlik. Yani birlikten güç doğar. Bu ifadeyi temel alarak birlik ve beraberlik içinde bir Orduspor oluşturmak istiyoruz. Burada tabi bizim efsanevi diye bahsettiğimiz takım mor-beyazlı Orduspor. Yani Ulu Önder Atatürk'ün Ordu'ya ayak bastığı tarih olan 19 Eylül'de 1967 yılında kurulan Orduspor. Orduspor'un renkleri de aslında kendi içinde bir mesaj. Mor; disiplini, gücü, cesareti ve asaleti ortaya koyan bir renk. Beyaz da şeffaflığı, temizliği ve sadeliği ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada mor-beyazı bir formül olarak ele alıp o efsanevi Orduspor'u yeniden ortaya çıkarmak. Tabi bir de Yeni Orduspor da var. Yeni Orduspor da faaliyetlerini sürdüren bir takımımız. Üçüncü olarak da Altınordu'muz var. O da Ordu'nun merkez ilçesi olan Altınordu'nun takımı. Ordu dendiği zaman Altınordu anlaşılıyor ondan sonra Fatsa ve Ünye geliyor. Ordu'nun üç tane takımı var; efsane dediğimiz mor beyazlı Orduspor, Yeni Orduspor ve Altınordu. Benim tabi ideal olarak baktığım şey üçünün bir araya gelmesi ve güç birliği oluşturması. Tabi ki mevcut statülerini de belli bir şekilde sürdürebilmesini sağlamak. Bunla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Yapmak istediğimiz bu birlik beraberlikle efsanevi Orduspor'u ve Ordu'nun Orduspor özlemini ortaya çıkartmak. Bu bir formda aşk ve sevda. Bunu gerçekleştirmek için yoğun bir çalışmayı sürdürüyoruz. Bunun için bir engel tanımıyoruz açıkçası. Çünkü Orduspor sevdası hiçbir engel tanımaz. Biz de bu engel tanımayan Ordu'ya da güzel bir Orduspor hediye etmek istiyoruz. Tabi ki birlik beraberlik buradaki temel kelimemiz ve formülümüz. Bu birlik ve beraberlikle güçlerimizi birleştirerek daha güçlü bir Orduspor'u hiç kimseyi ayırmadan ayrımcılık yapmadan kucaklayıcı bir Orduspor oluşturmak. Dolayısıyla böyle bir birliktelikten de yeni bir efsane çıkacak. O da mor beyazlı Orduspor'umuz olacak, hedefimiz bu" şeklinde konuştu.

"GELECEĞİN ORDUSPOR'UNU VE ORDUSU'NU BİRLİKTE HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Geleceğin Orduspor'unu ve Ordusu'nu birlikte hazırlamaya çalıştıklarına değinen Güler, "Geleceğin Orduspor'unu hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Güler, "Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Orduspor taraftarıyım. Tabi ki efsanevi Orduspor aynı zamanda bizim geçmişimiz, geleceğimiz, şerefimiz, gencimiz, aşkımız, sevdamız ve heyecanımız. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu söylediğim özellikleri şimdi güçlü bir şekilde uygulamaya geçirmek. Bunun için alt yapı çok önemli. Bununla ilgili tesislerimiz gayet güzel. Belki kamp yeri olarak Mesudiye'deki Keyfalan Yaylası'nı aynı Perşembe Yaylası'nı düşünüyoruz. Bu sadece Ordu için değil Milli takımın ve diğer takımların da gelebileceği tesisler oluşturacak. Bunula ilgili spor okulu düşünüyoruz. Çünkü Ordu, çok iyi futbolcular ve sporcular yetiştiren bir şehir orada efsanevi futbolcular yetişti. O futbolcuların şimdi benzerlerini yeni nesilde oluşturmak istiyoruz. Tabi ideal amacımız kendi imkanlarıyla ortaya çıkan gençlerimizi erdemli bir nesil ve sporcu yetiştirmek. Ben belediyecilikte taklit eden değil taklit edilen bir şehir yapmaya çalışıyorum. Sporda da öyle olmasını arzu ediyoruz. İyi bir akademik kadroyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda bununla ilgili Türkiye'deki önemli uzmanlarla bu çalışmaları yaptık. Şimdi Ordu Üniversitesi'ndeki hocalarımızla önemli bir çalışma yaptık. Dolayısıyla ayakları yere basan bilimsel ve teknik bir çalışmayla geleceğin Orduspor'unu ve Ordu'sunu birlikte hazırlamaya çalışıyoruz. Yani geleceği birlikte yazacağız bu gençlerle" diye konuştu.

"YÖNETEN DEĞİL YÖNLENDİREN OLACAĞIM" Orduspor'un 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirecek kongresiyle ilgili de konuşan Güler, "Ben burada daha çok yöneten değil yönlendiren olacağım. İşi de bilen arkadaşlarla yapacağız. Müdahil olmak istemiyorum, işlerine karışmak istemiyorum. Herkes kendi işini yapacak. Burada sporu spor için yapacaklar. Başka bir amaç için değil. Çünkü spora zaman zaman başka amaçlar kolaylıkla katılabiliyor. Siyasetten ve ranttan öte temiz bir spor olsun istiyoruz. Bununla ilgili de Ulu Önder Atatürk'ün bahsettiği çevik, akıllı ve ahlaklı bir gençliğin yetişmesini arzu ediyoruz. Bunun sonucunda da yarışan bir Ordu gençliği olursa bu ülkemiz için de önemli bir kazanç olacaktır. Böylece bu başarılı geçmişini başarılı bir gelecekle birleştirecek. Bununla ilgili ben hiçbir imkan da esirgemek istemiyorum. Bütün imkanlar Ordu gençliğinin ve mor beyazlı Orduspor'un olması için seferber edilecek. Zaten bununla ilgili sözüm vardı, ben de tüm sözlerini yerine getiren biriyim. Bunu da yerine getireceğiz inşallah" dedi.