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Dr. Mehmet Öz, Nusret'in seks sorusuna bakın ne yanıt verdi!

Nusret Gökçe, Instagram'da doktor Mehmet Öz'ü yayına alarak, herkesin merak ettiği karantinadaki 'seks' olayını konuştu. Ayrıntılar ve haberin videosu haberimizde...

03.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:32
Dr. Mehmet Öz, Nusret'in seks sorusuna bakın ne yanıt verdi!

Doktor Mehmet Öz, geçtiğimiz haftalarda karantinadaki çiftlere 'seks yapın' tavsiyesinde bulunmuştu. Öz'ün bu önerisi, günlerce konuşuldu. Ünlü işletmeci Nusret Gökçe de Instagram canlı yayınına, ABD'de görev yapan Türk doktoru aldı.

"MESAFEYİ NASIL KORUYACAĞIZ?"

Nusret, doktor Öz'e "Sosyal mesafe önemli diyorsunuz ama bol bol seks yapın diyorsunuz, o mesafeyi nasıl koruyacağız?" diye sordu.

İŞTE DOKTOR ÖZ'ÜN CEVABI...

"ÖPÜŞEMEZSİNİZ AMA..."

Nusret'in sorusuna cevap veren Mehmet Öz, "O mesafe tanımadığın insanlar için. Evlerinde kalanlar hasta düşerlerse, büyük ihtimalle siz de hasta olacaksınız. Karı ve kocanın aralarındaki irtibatları devam etmezse, onun da bazı sıkıntıları var. Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz" cevabını verdi.

Mehmet Öz, konuştuğu meslektaşlarının da kendisine hak verdiğini belirterek, "Nasıl olsa hastalanacaksın, hiç olmazsa eğlenerek hastalan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Nusret Gökçe, Instagram, Mehmet Öz, Magazin
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