Dr. Mustafa Aydın : "Buradan çıkarken cebimizde para olmayacak ama buradan çıkarken ülkenin ekonomisini kalkındıracak fikirler ceplerimizde olacak"İSTANBUL - Bu yıl 2'ncisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında İhlas Haber Ajansı kameralarına konuştu. Aydın, ekonomik kalkınmada eğitimin önemini vurgularken, "Buradan çıkarken cebimizde para olmayacak ama buradan çıkarken ülkenin ekonomisini kalkındıracak fikirler ceplerimizde olacak" dedi. 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru ve düzenleyicileri arasında bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi 'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, zirvenin önemini İhlas Haber Ajansı kameralarına değerlendirdi. Eğitim tabanlı bir ekonominin kalkınma için önemini vurgulayan Dr. Mustafa Aydın, "Buradan çıkarken cebimizde para olmayacak ama buradan çıkarken ülkenin ekonomisini kalkındıracak fikirler ceplerimizde olacak" ifadelerini kullandı."Eğitim tabanlı bir ekonomi, bilimle uyuşan bir ekonomi, akademi içerisinde olan bir ekonomi ile ancak kalkınabiliriz"Ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumu değerlendiren Mustafa Aydın, "Bilindiği üzere içinde bulunmuş olduğumuz şartlarda, günün şartlarında hem dış politikamızda problemler yaşıyoruz, sınır ötesi sıkıntılarımız var. Ülkemizin özellikle güvenliği konusunda dış tehditlerimiz her geçen gün artmakta. Türkiye 'nin yükselişini, ekonomik kalkınmasını içine sindiremeyen, bu coğrafyada kendi kafalarına göre at koşturmak isteyen, dünyanın dümeninde oturan ülkeler Türkiye ile oynamaya çalışıyorlar. Bunu ekonomi alanında yapıyorlar. Bunu siyaset alanında yapıyorlar. Bu dış politika alanında yapıyorlar. Bu coğrafyada biz var olabilmemiz için bir defa ekonomik olarak çok güçlü olmamız lazım. Ama konuşmamda da arz ettiğim gibi eğitim tabanlı bir ekonomi, bilimle uyuşan bir ekonomi, akademi içerisinde olan bir ekonomi ile ancak kalkınabiliriz" ifadelerini kullandı."Buradan çıkarken cebimizde para olmayacak ama buradan çıkarken ülkenin ekonomisini kalkındıracak fikirler ceplerimizde olacak"Zirvenin önemini vurgulayan Aydın, "Bu tür toplantılar ile biz hem yeni iş arayışları hem yeni iş yapma şekilleri hem sektörün temsilcilerini bir araya getirerek, başarılı temsilcilerini bir araya getirerek nerede fırsatlarımız var, nerede nasıl yatırım yaparsak nereye nasıl ulaşabiliriz, bu ekonomik kalkınmanın içerisinde bulunan aktörler nasıl birlikte iş birliği yapabilirler, nasıl birlikte hareket edebiliriz bütün bunlar burada konuşuluyor. Paneller var, seminerler var, değerli iş insanları var, değerli sanayicilerimiz var, siyasetçilerimiz var. Yani esas itibariyle bugünkü zirveye ortak akıl toplantısı diyebiliriz. Yoksa buradan çıkarken cebimizde para olmayacak ama buradan çıkarken ülkenin ekonomisini kalkındıracak fikirler ceplerimizde olacak. Dolayısıyla o anlamda bunu çok önemsiyoruz. Her türlü kuruluşların bir araya gelerek sanayi-üniversite iş birliğini ortaya çıkaracak bu ve buna benzer etkinlikleri yapmasını ısrarla tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.