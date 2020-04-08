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Dr. Naim Babüroğlu: "Korona virüs PKK Bölücü Terör Örgütü için bir fırsat"

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik terörist saldırıyı; "PKK terör örgütü korona virüsü kendi lehine bir fırsata çevirme arayışındadır" diye yorumladı.

08.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:09
Dr. Naim Babüroğlu:
Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik terörist saldırıyı; "PKK terör örgütü korona virüsü kendi lehine bir fırsata çevirme arayışındadır" diye yorumladı.

PKK terör örgütünün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği patlamayla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu "Tüm dünyada yerleşim birimlerinde korona virüs nedeniyle, insan hareketlerinin kısıtlanması yönünde alınan tedbirlerden PKK terör örgütü yararlanmaya çalışmaktadır. Barış Pınarı Harekat Alanı'nda TSK'nın operasyonlarıyla PYD/PKK terör örgütü elemanları etkisiz duruma getirilmektedir. PKK terör örgütü, hem tabanına güçlü olduğunun mesajını vermek hem de verdiği kayıpların intikamını almak için, korona virüs krizini dikkate alarak yurt içinde sivilleri de hedef alan eylemlerini artırma yoluna gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Dr. Naim Babüroğlu ayrıca yapmış olduğu değerlendirmeleri şu şekilde sürdürdü;

"1978 yılında kurulan PKK bölücü terör örgütü, 1985 yılından itibaren köy baskınları ve katliamlar dönemini başlattı. 1994-1999 yılları arasında ve özellikle son yıllarda yapılan operasyonlarla ağır kayıplar verdi. Terörle mücadelede, bir terör örgütünün yok edilmesi dört faktöre bağlıdır: Halkın desteğinin kesilmesi, örgüte katılımın en az düzeye indirgenmesi, lider kadrosunun etkisiz duruma getirilmesi ve örgüte lojistik destek sağlayan güçlerin engellenmesidir.

PKK bölücü terör örgütüne yöre halkın desteği bulunmamaktadır. Terör örgütüne katılım son zamanlarda çok az düzeye indirilmiştir. Yapılan nokta operasyonlarıyla lider kadrosu da etkisiz duruma getirilmeye devam edilmektedir. Ancak ne yazık ki, PKK terör örgütüne bazı ülkelerce sağlanan lojistik destek engellenememiştir. Küresel güçler için, 'terör küresel stratejinin topuzu' durumuna gelmiştir. Bu nedenle, bu ülkelerin PKK'ya olan desteği sürmektedir.

PKK bölücü terör örgütü, kuruluşundan bu güne; krizlerin, iç savaşların boşluğundan faydalanarak eylemlerini hep artırmıştır. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşla birlikte, ortaya çıkan boşluktan PYD/PKK terör örgütü faydalanmış ve ABD'nin de desteğiyle, Suriye kuzeydoğusunda, Menbiç ve Fırat'ın doğusunda yaklaşık 50-60 bin silahlı güce ulaşmıştır. ABD'nin Suriye'de PYD/PKK terör örgütüne verdiği silah, sağladığı destek, Kuzey Irak'ta ve Türkiye'de PKK örgüt elemanlarının eline de geçmektedir. Bu silahlar, PKK terör örgütü tarafından yurt içinde hain saldırılarda kullanılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstihbarat birimlerinin ortaklaşa operasyonlarıyla Kuzey Irak'ta PKK'ya kayıplar verdirilmeye devam edilmektedir. Suriye'de Fırat'ın doğusunda 'Barış Pınarı' Harekat Alanı'nda TSK'nın operasyonlarıyla PYD/PKK terör örgütü elemanları etkisiz duruma getirilmektedir. PKK terör örgütü, hem tabanına güçlü olduğunun mesajını vermek hem de verdiği kayıpların intikamını almak için, korona virüs krizini dikkate alarak yurt içinde sivilleri de hedef alan eylemlerini artırma yoluna gitmiştir.

Tüm dünyada yerleşim birimlerinde korona virüs nedeniyle, insan hareketlerinin kısıtlanması yönünde alınan tedbirlerden de PKK terör örgütü yararlanmaya çalışmaktadır. Korona virüsü PKK terör örgütü kendi lehine bir fırsata çevirme arayışındadır.

PKK terör örgütü, korona virüsün oluşturduğu kriz atmosferi; Suriye'de Fırat'ın doğusunda ve Kuzey Irak'ta verdiği kayıplar nedeniyle hem kendisini destekleyen güçlere hem de tabanına 'ben güçlüyüm' mesajını vermek isteyecektir. Bu açıdan, PKK terör örgütünün yurt içinde 1985'ten beri uyguladığı köy baskınları, yol kesme, EYP kullanarak kayıp verdirme ve fırsat bulduğunda güvenlik birimlerine saldırı yapma girişimi ve fırsatını kollayacaktır.

Türkiye açısından yurt içinde PKK tehdidi azalmış, ancak Suriye'de Fırat'ın doğusunda PYD/PKK terör örgütü tehdidi en az 10 kat artmıştır. Türkiye'nin terörle mücadele alanı artık sadece yurt içinde değil, Suriye'nin kuzeydoğusunda ve Kuzey Irak'ta olmak üzere üç coğrafyada sürecektir. Küresel güçlerin PKK terör örgütünü kullanma stratejileri de aralıksız devam edecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Aydın, PKK, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Dr. Naim Babüroğlu: 'Korona virüs PKK Bölücü Terör Örgütü için bir fırsat' - Haberler

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