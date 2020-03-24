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Dr. Nedim İnce'nin acı günü

MERSİN (İHA) – Uzun yıllar Mersin Toros Devlet Hastanesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Nedim İnce'nin babası Mustafa Kemal İnce, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

24.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:05
Dr. Nedim İnce'nin acı günü
MERSİN (İHA) – Uzun yıllar Mersin Toros Devlet Hastanesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Nedim İnce'nin babası Mustafa Kemal İnce, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Son 3 yıldır rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan İnce, yaşadığı Balıkesir 'in Hasanbey köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de uzun yıllar sağlık alanında üroloji uzmanı olarak hizmet veren, radyo ve televizyon programlarının yanı sıra gazetelerde köşe yazarlığı yapan ve yazmaya devam eden Dr. Nedim İnce, babası Mustafa Kemal İnce'yi kaybetti. Balıkesir'in Gönen ilçesi Hasanbey köyünde yaşayan 5 çocuk babası Mustafa Kemal İnce, son yıllarda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyordu. Hastalığının ilerlemesi üzerine son 3 yıldır dışarı çıkamayan İnce, dün sabah köyündeki evinde yaşama gözlerini yumdu.

Babası Mehmet İnce'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu minnettarlık çerçevesinde adını koyduğu Mustafa Kemal İnce'nin cenazesi, Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çok az kişinin katılımıyla köyünde toprağa verildi. İnce ailesi, önlemler kapsamında eve taziyeleri de kabul etmedi.

"Tek kelimeyle minnettarım"

Babasını, Şair Cemal Süreya'nın 'Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü kör oldum' dizeleriyle sonsuz yolculuğuna uğurlayan Dr. Nedim İnce, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabah 88 yaşında kaybettikleri babasını, doğup büyüdüğü ve ömrünü tamamladığı köyünde toprağa verdiklerini söyledi. Babasını kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Dr. İnce, "Babam, gençlik düşlerinden asla vazgeçmeyerek, çalışkanlığına ve disiplinli oluşuna dürüstlüğünü ve onurunu katık ederek hayallerini tam anlamıyla hayata geçirmiş oldu. Köyünde karısıyla, onları hiç yalnız bırakmayan çocukları ve torunlarıyla mutlu günler yaşadı. Ben de insanlığını, önderliğini, dürüstlüğünü örnek aldığım, beni yetiştiren babam Mustafa Kemal ile gurur duymaktayım. ve tek kelimeyle minnettarım" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Mersin, Güncel

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