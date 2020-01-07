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Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bayram TÜBİTAK'tan Bireysel Genç Girişimci desteğini aldı

Bayburt Üniversitesi, Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bayram, "TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı" kapsamında Bireysel Genç Girişimci desteğini almaya hak kazandı.

07.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:29 Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bayram TÜBİTAK'tan Bireysel Genç Girişimci desteğini aldı
Üniversitesi, Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bayram, "TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı" kapsamında Bireysel Girişimci desteğini almaya hak kazandı.

TÜBİTAK'a sunulan proje kapsamında alınan destekle bir Biyoteknoloji Şirketi kuracaklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bayram kurulacak olan bu şirkette Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gıda Mühendisliği Programından iki yüksek lisans öğrencisinin istihdam edileceğini söyledi. TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje kapsamında 200 bin lira desteklemenin alındığını belirten Bayram, "Bir yıl sürecek olan bu projede Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mikrobiyoloji Laboratuvarında daha önce ürettiğimiz endüstriyel öneme sahip pigmentleri ilaç, gıda ve kozmetik sanayisi gibi farklı alanlarda pazarlamayı ve bu vesile ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere tüm akademik ve idari paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Bayram, çalışmalara daha büyük bir motivasyonla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini sağlayan "TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı" ile fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlandı. - BAYBURT

Bayburt, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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