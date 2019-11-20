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DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ (1)

Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

20.11.2019 04:17 | Son Güncelleme: 20.11.2019 04:17DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ (1)

Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle servisteki hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastalar yeniden servise alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Dışarıdaki hastalar

-Genel ve detaylar



Sadi Konuk, Güncel

Kaynak: DHA

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