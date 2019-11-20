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Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nin bulunduğu binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

20.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:15Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (
BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nin bulunduğu binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın saat 03: 30 sıralarında Kadın Doğum Servisi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, serviste bulunan yazıcıdan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın alarmının devreye geçmesinin ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI

Çıkan yangın nedeniyle hastalar arasında kısa süreli panik yaşandı. Bina içinin dumanla dolması nedeniyle, hastalar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince bina içindeki dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar içeri alındı. Kadın doğum servisinde bulunan yazıcıdan çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.


- İstanbul

Sadi Konuk, Güncel

Kaynak: DHA

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