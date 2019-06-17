17.06.2019 16:07
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Dr. Sadri Şensoy'dan Rektör Aldemir'e ziyaret

Dr. Sadri Şensoy

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcıları Sabri Acar ve Erol Barut da yer alırken, Dr. Sadri Şensoy milli eğitim ve üniversitenin iş birliği içinde yürüttükleri çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için gerekli koşulları sağladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını söyleyerek hayata geçirmeyi planladıkları projelerini paylaştı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk, Rektör, Güncel

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