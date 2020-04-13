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Dr. Serdar Savaş : Korona Virüs Salgını 2 Şekilde Durur

Dr. Serdar Savaş, "korona virüs salgını ne zaman durur?

13.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:04


Dr. Serdar Savaş, "korona virüs salgını ne zaman durur?" sorusunu cevapladı.




"Korona virüs salgını 2 şekilde durur" diyen Savaş, korona virüsün toplumun geneline yayılıp bağışıklık kazanıldığı durumda ve salgının kontrol altına alınıp artık bulaşacak kimse kalmadığı durumda son bulacağını söyledi.



Dr. Serdar Savaş korona virüs salgınının kontrol altına alınması ile ilgili tahmininin de Ağustos 2020 olduğunu sözlerine ekledi.



Dr. Serdar Savaş : Korona Virüs Salgını 2 Şekilde Durur

Kaynak: Wise.tv

Etiketler: Serdar Savaş, Sektörel, Ekonomi
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