Dr. Subaşı'ndan Din ve Toplumsal Değişim Konferansı

Kaynak: İHA

MEB Bakan Müşaviri Dr. Necdet Subaşı tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda Türkiye'de Din ve Toplumsal Değişme konferansı verildi.GAÜN İlahiyat Fakültesi ile Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen konferansta, Dr. Subaşı, toplumsal değişmenin sürekli olarak karşı karşıya kalındığı bir durum olduğunu belirterek, "Hayat değişiyor, hayata bağlı olarak insan değişiyor. İnsan hayat ilişkisi dine de bir takım müdahalelerde bulunuyor. Bu değişiklik hepimizde bir kargaşa yaratıyor. Değişmekten korkuyoruz. Çünkü geleceğin nasıl inşa edileceği konusunda tedirginliklerimiz, belirsizlikler var. Bu belirsizlikleri de ancak sosyal bilimciler tahmin ederek bu konularda bir takım projeksiyonlar geliştirerek kaldırabilirler" dedi. Konferansta değişimin hız ve enerjisiyle, değişim dinamizmi konusunda görüşlerini dile getiren Dr. Subaşı, "Bir yanda değişime karşı bir direnç var. Bir yandan da değişsin, her şey olsun bir sabitemiz, duyarlılığımız olmasın diye iki tarz yaklaşım var. Değişimi alkışlayarak karşılayanlar nereye doğru gittiklerini çok fazla bilmiyorlar" diye konuştu.Dr. Subaşı konuşmasının devamında sosyal bilimsel çerçevede Türkiye bağlamını takip ederek buradaki din, dini cemaatler, topluluklar, söylemler yer yer dogmatiklik kazanan bir takım inanç alanları yer yer savrukluk, boşluk, uçuşkanlık gibi konular hakkında açıklamalarda bulundu. - GAZİANTEP