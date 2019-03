Dr. Tahir Ateş'ten Şoförlere Uber Müjdesi

Kaynak: İHA

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş şoför esnafıyla olan buluşmasında UBER'cilerden kurtulmanın yolunu açıkladı. Ateş, Bodrum'da artık UBER'e kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti."Her şey Bodrum İçin" diyerek yollara düşen ve Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam eden Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş gün içinde Çırkan Mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. CHP ve İYİ Parti Seçim Ofislerini de ziyaret eden Dr. Ateş partililere iyi dileklerini iletti.Çırkan Mahallesindeki seçmenlerin istek ve şikayetlerini dinleyerek tek tek not alan Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Bodrumlunun 1 Nisan sabahına çok daha güzel uyanacağını ve her şeyin çok daha güzel olacağını söyledi.Hız kesmeden Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Konferans Salonundaki toplantıya katılan Dr. Tahir Ateş, burada şoför esnafı ile bir araya geldi. Dr. Ateş şoförlerle buluşmasında, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve çözüm noktasında büyükşehir belediyesi ile ortak çözüm arayışı içinde olacaklarını dile getirdi.Öğrenci servislerini sorunları ile konuşmasına başlayan Dr. Tahir Ateş, okul dönemi sonrasında, araç ve şoförlerin boşta kalmayacağını turizm sektöründe çalıştırılacaklarını ifade etti. Dr.Ateş, ilçe dışından araç ve şoför getirilmeyeceğini, kendi insanımızın kazanması için ellerinden gelenin yapılacağını söyledi.Turizm sezonunun en yoğun olduğu ve şoför esnafının en çok kazanacağı dönemlerde ortaya çıkan UBER sorunun ortadan kaldıracaklarını ifade eden Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş şunları söyledi:"En büyük sorun UBER, bu konuda Sayın Valimizden kesin söz aldık. Artık UBER'e kesinlikle izin vermeyeceğiz. Burada hem vatandaş olarak hem esnaf olarak gördüğümüz ve şüphe ettiğimiz UBER'ciyi şikayet edeceğiz. Evet, bu zaman kadar şikayet ediyordunuz ama şikayetleriniz yeteri kadar değerlendirilemiyordu. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizde bir masa açacak ve sizlerle muhatap olacak birileri olacak, size söz veriyorum"Çözüm odaklı geliyoruz, birlikte üreteceğiz, birlikte çözeğiz diyerek sözlerine devam eden Dr. Ateş, "size sunulan kalıplar içerisinde yaşamanızı istemeyeceğiz çünkü gönül belediyeciliği için geliyoruz, gönülleri kazanmaya geliyoruz" dedi.Dr. Ateş, verilen oyların vebalinin çok büyük olduğunu, oy verirken seçmenlerin yapılacak işleri kimin başarabileceğini düşünmelerini ve vicdanları ile baş başa kalmaları gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:" Bakın pırıl pırıl iki gencimiz sel sularına kapıldı gitti. Eğer benim oyumla gelenlerin yapmadığı bir iş yüzünden o iki gencimiz hayatlarının baharında can verdilerse bundan bende sorumluyum. Oyları kazandıktan sonra bazı bölgelere 3 yıl 5 yıl hiç uğramayanlar, hava atanlar yüzünden o gençlerimiz hayatlarını kaybettilerse yazıklar olsun benim oyuma."Değişimi Bodrum için Muğla için yapmak zorunda olduklarını belirten Dr. Tahir Ateş, "Başarıya ulaşmanın sırrı bizleriz, bizler sefa sürmek değil cefa çekmek için geliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA