Dr. Tahir Ateş'ten Turizmcilere Ecrimisil Müjdesi

Kaynak: İHA

Önceki gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de katıldığı toplantıda Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Tahir Ateş'in ecrimisil sorunu ile ilgili açıkladığı müjdeli haber turizm sektöründe sevinçle karşılandı.Çok yüksek olduğu konusunda gelen yoğun şikayetler nedeniyle, 2017 Aralık ayında Muğla AK Parti Milletvekili M. Yavuz Demir ile İl Başkanı Kadem Mete'nin isteğiyle başlatılan ecrimisillerin yeniden değerlendirilmesi çalışmalarında sona gelindi.Dr. Tahir Ateş, toplantıda konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ecrimisiller maalesef turizmcilerin en büyük sorunu. Bu sorunu, sayın bakanımız, milletvekilimiz ve il başkanımız ile birlikte çok güzel bir çalışma ile ortadan kaldırıyoruz. Bu sıkıntılı sorunun şimdilik bir nebze çözülmesi, ileride ise tamamen sorun olmaktan çıkarılması için yürüttüğümüz çalışmalarda sona doğru geldik. Turizmcilerimizin sırtında bir kambur gibi duran ecrimisil fiyatların yüzde 30 aşağıya çekilmesini ağladık. Peşin ödemelerde ise yüzde 50 indirim olması içinde şartları zorluyoruz. Bu müjdeyi de ilk kez buradan açıklıyorum."Konu ile ilgili çalışmaların genişleterek devam ettiğini ifade eden Dr. Ateş'in bu açıklaması turizm sektöründe sevinçle karşılandı. - MUĞLA