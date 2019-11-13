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Dr.Taş Pasinler'e başhekim atandı

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr.Furkan Soner Taş atandı.

13.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:24Dr.Taş Pasinler'e başhekim atandı
İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr.Furkan Soner Taş atandı.

Dr.İbrahim İnanç Yıldırgan'ın Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne görevlendirilmesinden sonra boşalan Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr.Furkan Soner Taş atandı. Bir süreden beri Çat Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Dr.Furkan Soner Taş'ın Pasinler'e başhekim olarak atanması, Çat'ta üzüntü oluştururken, yeni görev yerinde sevinçle karşılandı.

Genç, çalışkan ve başarılı bir hekim olan Dr.Furkan Soner Taş, yeni görevine başlar başlamaz hastaneye değer katmak adına yaşanan aksaklıkları gidermeye başladı. Tüm enerjisini hastaneye harcayan Dr.Furkan Soner Taş, bir yandan da tebrikleri kabul ediyor. - ERZURUM

Devlet Hastanesi, İbrahim Hakkı, Pasinler, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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