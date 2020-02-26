Dr. Ülkümen Rodoplu: Türkiye deprem ve ilk yardıma ne kadar hazır!

Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir. Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir.

PEKİ, TÜRKİYE DEPREME NE KADAR HAZIR?

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu katıldığı panel, konferans ve seminerler ile Türk halkını deprem ve ilkyardım konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor. Özellikle de deprem anında hayatta kalmak için neler yapılması gerektiği ve depremden sonra oluşabilecek herhangi bir yaralanmada nasıl ilkyardım yapılacağı konusunda da Dr. Ülkümen Rodoplu çok değerli ve kıymetli bilgiler vermekte. Deprem hayatın en önemli gerçeği ve depremden sonra da neler yapılacağının bilinmesi de çok çok önemli, 'Acil Komşum Eğitimi' ile halkı bilinçlendiren Dr. Ülkümen Rodoplu ''Depremden sonra ilk 72 Saat çok değerlidir. Altın Saatler denilen bu süreçte en önemli olan, hızlı hareket edip kurtarılabilecek canları kurtarmaktır. Deprem sonrası profesyonel yardım gelene kadar geçen zaman, insan yaşamı için çok değerlidir. "Altın saatler" denilen bu zaman diliminde temel ilkyardım uygulamaları hayat kurtarır; ilkyardım bilenler kendi yakınlarına yardımcı olabilirler. Bunun içinde de 'Acil Komşum Eğitimi' almak bu denli hayati önem taşımaktadır. Herkes 'Deprem Çantası' hazırlamalı ve bu çantayı hazır tutmalı" diyor.

DEPREM ÇANTASI

Deprem sonrasında, sarsıntı geçti. Bulunduğumuz yerden kalkıp, telaşlanmadan evi terk ederken deprem çantamızı da yanımıza aldık. Ailemizdeki diğer bireyler de kendi çantalarını aldı. Evimiz kullanılamayacak durumda, hatta yıkıldı. Girmemiz de hem tehlikeli, hem de yasaklandı. İşte, bu üç-beş gün boyunca en çok gereksinim duyduğumuz eşyalarımız çantada. Deprem çantasında ilkyardım malzemeleri varsa, komşularımızı, yakınlarımızı kurtarmaya yarar.