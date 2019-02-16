Dr.Ünal'dan Güzelyalı'ya Güzel Müjde

Dr.Ünal, göreve gelmeden hizmetleri gelmeye başladı

Mudanya Belediyesi'nin yetki alanında olmasına rağmen uzun süredir kangren haline gelen sorunun çözümü için Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçiren Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Adayı Dr. A. Murat Ünal, Güzelyalı'ya nefes aldıracak olan alternatif yolun kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Dr. Ünal, 'Bu yol çok ağır trafik yükünü hafifletecek. Ciddi bir yatırım ve hizmet. Açıldığında Güzelyalı içerisine girmeden Eğitim Mahallesi Arabayolu Caddesine bağlanacak.Trafik karmaşası sona erecek, sorun yüzde 50 oranında çöüzlecek. Çok önemli bir hizmet ilçemize hayırlı olsun. Bu daha başlangıç. Bizi kırmayarak bu önemli yatırımı hemen başlatan Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'da ayrıca ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum. Mudanya Belediyesi ve Büyükşehir birlikte çalışmanın işbirliğinin ilçemize daha çok yatırımlar kazandıracak.' dedi.

Kaynak: Bültenler