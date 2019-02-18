Dragged Across Concrete Filmi

Başrollerinde Mel Gibson
ve Vince Vaughn
'un yer aldığı Dragged Across Concrete, bir zanlıya uyguladıkları şiddet dolu görüntülerin medyaya yansıması sonucu açığa alınan iki polis memuru Brett Ridgeman ve Anthony Lurasetti'nin hikayesini anlatıyor.
Brett ve Anthony açığa alındıktan sonra yolsuz kaldıklarında, suça bulaşacak ve adalet ile suç kavramları yer değiştirecektir. Yönetmen:
S. Craig ZahlerSenaryo:
S. Craig ZahlerOyuncular:
Mel Gibson, Jennifer Carpenter, Vince Vaughn, Laurie Holden
, Don Johnson, Michael Jai White
, Thomas Kretschmann
, Udo Kier
, Andrew Dunbar, Tory Kittles, Liannet Borrego, Fred Melamed
, Justine Warrington, Trezzo Mahoro, Myles Truitt, Giacomo Baessato, Adam Tsekhman, Jenn Griffin, Cardi Wong, Eric Bempong, Veronika London, Clare Filipow, Primo Allon, David Quinlan, Brett Alexander Davidson, Dalias Blake, Mekhi Fester, Matt Kennedy, Paul Rogic, Bzhaun Rhoden, Alexander Soto, Cameron Grierson, Andrea Pizarro, Tristan Jensen, Vivian Ng, Emilio MerrittFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Dragged Across ConcreteYapımcı Firma:
Unified PicturesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
KanadaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
159 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
10.05.2019Dragged Across Concrete Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Vince Vaughn,Mel Gibson
Kaynak: InterSinema.com