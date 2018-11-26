Dragon Çayı'nda Kirlilik İddiası

Mersin
Çevre ve Doğa Derneği
(MERÇED) üyeleri, Dragon Çayı'nın kirli olduğunu iddia ederek, çözüm bulunmasını istedi.
MERÇED Anamur
Temsilcisi Seyda Afyoncu, çay kenarında yaptığı açıklamada, Dragon Çayı'ndan kötü koku yayıldığını savunarak, buna bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
Dragon Çayı'nın kurumaya yüz tutmuş bir dereye dönüştüğünü ifade eden Afyoncu, "Dragon Çayı eskiden gürül gürül aktığı için halk arasında Kocaçay diye anılırdı." dedi.
Afyoncu, kötü kokunun çaya bırakılan atıklarından kaynaklanabileceğini sözlerine ekledi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:05