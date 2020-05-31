Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiABD, (DHA)- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı astronotlarını taşıyan uzay aracı Dragon'un, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendiği bildirildi.

31.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:53
Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
ABD, (DHA)- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı astronotlarını taşıyan uzay aracı Dragon'un, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendiği bildirildi.
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA'nın Crew Dragon uzak kapsülü, ISS'e kenetlendi. SpaceX, resmi sosyal medya hesabından, 'Kenetlenme doğrulandı' ifadeleriyle duyurdu. Özel şirket tarafından uzaya gönderilen ilk insanlı uzay aracı olma özelliğini taşıyan Crew Dragon, Doug Hurley ve Bob Behnken adlı iki astronotu taşıyor. Crew Dragon dün Falcon-9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi’ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Bakan Koca ’Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti’ haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Son Dakika: SpaceX’in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlandı Haber
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Haber Global’den Muharrem İnce’yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler Haber
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Adalar’a giriş çıkış yasağı 1 Haziran’da sona eriyor Haber
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Haberler››Güncel››Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:49: İnönü'de kahvehaneler dezenfekte edildi - Haber 17:49: Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi - Haber 17:49: KONYA Sokağa çıkma serbestisini antrenman yaparak geçirdiler - Haber 17:49: Son dakika haber! MERSİN Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede - Haber 17:49: Libya Ordu Sözcüsü Kununu'dan "isyancıları ortadan kaldıracağız" açıklaması Açıklaması - Haber 17:14: Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı - Haberler 16:59: Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri - Haber 16:29: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler - Haber 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler