Dragovic kimdir? Dragovic performansı nedir? Dragovic kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

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DRAGOVİC KİMDİR?
Dragovic Doğum Tarihi: 6 Mart 1991
Dragovic Kaç Yaşında: 28 yıl yaşında
Dragovic Nereli : Viyana, Avusturya
Dragovic Boy: 1,84 m
Dragovic Kilo: 76 kg
Dragovic Şu andaki takımları: Avusturya millî futbol takımı (Defans), Bayer 04 Leverkusen (#6/ Defans)
Aleksandar Dragovic Leverkusen takımında stoperpozisyonunda görev yapan Avusturyalı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine Austria Wien II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Austria Wien, FC Basel, FK Dinamo Kyiv kulüplerinde oynadı.
DRAGOVİC KLÜP KARİYERİ
2015/ Austria U15
2006/ Austria U17
2008 Ocak/ A. Vienna Res.
2008 Ocak/ Austria Wien
2011/ FC Basel
2013/Dynamo Kyiv
2016/ Leverkusen
2017/ Leicester
2018/ Leverkusen
DRAGOVİC PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 13 maç, 2 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 18/19: 28 maç, 2 gol, 1 asist, 8 sarı kart,
PERFORMANS 17/18: 18 maç, 2 sarı kart,
PERFORMANS 16/17: 28 maç, 2 asist, 4 sarı kart,
PERFORMANS 2015/16: 30 maç,1 gol, 1 asist, 4 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 2014/15: 41 maç, 1 gol, 11 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 2013/14: 6 maç, 12 sarı kart,
PERFORMANS 2012/13: 55 maç, 4 gol, 1 asist, 13 sarı kart
PERFORMANS 2011/12: 39 maç, 1 gol, 1 asist, 11 sarı kart
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