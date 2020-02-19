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Drama ile kendini keşfet

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 17 ilçeyi kapsayan "Drama ile Kendini Keşfet "Kariyer planlama seminerleri devam ediyor.

19.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:51Drama ile kendini keşfet
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 17 ilçeyi kapsayan "Drama ile Kendini Keşfet "Kariyer planlama seminerleri devam ediyor.

Eğitmen Sinan Işık tarafından İlçesi Sadık Yılmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim, 60 öğrencinin katılımı ile sabah ve öğleden sonra iki ayrı gurup halinde verildi. Öğrenciler tarafından ilgi ile karşılanan eğitim iletişim sorunlarının tespiti ve uygulamalı çözümleri içeriyor.

Eğitimde öğrencilerin kendilerini tanımaları ve hayatlarında iletişim tekniklerini aktif olarak kullanmaları amaçlanır. Gençler bu sayede kendilerini daha iyi ifade edip, iletişim problemlerine çözüm üretebilirler. Eğitimin, iletişimin toplum ve iş hayatında önemi üzerinden öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlanıyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sadık Yılmaz, Sinan Işık, Karacabey, Güncel

Kaynak: İHA

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