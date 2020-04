Drawful 2, Gone Home ve Hob'u Ücretsiz İndirebilirsiniz

Epic Games, oyuncuları çevrimiçi mağazası üzerinden yeni ücretsiz oyunlar ile buluşturmaya devam ediyor. Önümüzdeki bir haftalık süreçte Drawful 2, Gone Home ve Hob oyunlarını ücretsiz indirebilirsiniz. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu ise Sherlock Holmes: Crimes and Punishments olacak.Drawful 2Fibbage, Quiplash ve You Don't Know Jack gibi oyunlar ile tanınan ekibin elinden çıkan bir başka oyun, kötü çizimler yapılarak ve yanlış cevaplar verilerek oynanıyor. Telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak eğlenceli veya zorlu şeyler çizebilirsiniz. Bununla birlikte çizimin gerçekte ne olduğuna dair düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sonrasında ise diğer oyuncular, doğru olduğunu düşündükleri cevap üzerine oy kullanacaklar.Gone HomeThe Fullbright Company tarafından geliştirilmiş olan Gone Home, öncelikli olarak PC, MacOS X ve Linux için 2013 yılının Ağustos ayında satışa sunulmuştu. Daha sonrasında da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve iOS kullanıcılarıyla buluşan oyunda, yurt dışından evine dönen genç bir kızın rolünü canlandırıyorduk. Döndüğünde evin boş olduğunu gören karakterimiz, son dönemde yaşanan olaylara dair parçaları bir araya getirebilmek için ipuçlarını araştırmaya başlıyordu.HobTorchlight ve Torchlight II oyunlarıyla tanınan Runic Games tarafından geliştirilmiş olan Hob, düzensizliğin hakim olduğu bir dünyada geçen bir aksiyon-macera oyunu oluyor. Etrafınızı çeviren gizleri araştırdıkça, içlerine saklanmış olan tehlikeleri keşfedeceksiniz. Senaryoda ilerledikçe de düzenin yeniden sağlanıp sağlanamayacağını ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.Bu oyunları 9 Nisan 2020 Perşembe günü TSİ 17: 59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacaklar.Steam kullanıcıları için Drawful 2, 11 Nisan 2020 Cumartesi günü TSİ 08: 00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir olacak.

Kaynak: Tamindir