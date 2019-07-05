DRD Filo Kiralama: Finansal yapılandırma süreci tamamlandı

– DRD Filo Kiralama, ekonomik sıkıntılarını çözmek için 2018 Ağustos ayında 41 finans kuruluşu ile başlattığı görüşmelerini 17 Mayıs'ta sonlandırdığını ve finansal yapılanma sürecinin tamamlandığını duyurdu.

DRD Filo Kiralama'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bildiğiniz gibi ülkemiz ekonomisi, çok özel bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin dinamikleri ve sonuçları, tüm Türkiye ekonomisinde olduğu gibi bizi de derinden etkilemiştir. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak 2018 Ağustos ayında finans kuruluşları ile başlattığımız görüşmelerimizi 17 Mayıs 2019 tarihi itibari ile sonlandırmış ve finansal yapılandırmamızı tamamlamış bulunuyoruz.

"Geride bıraktığımız dokuz aylık dönemde, çok taraflı olması bakımından örnek gösterilebilecek, önemli bir yapılandırma süreci yaşadık. Toplam 41 finans kurumu ile başlattığımız görüşmelerimizi Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank liderliğinde başarılı şekilde tamamladık. Bu yapılandırmanın olumlu etkilerinin sadece sektörümüze değil, tüm piyasaya moral verecek nitelikte olduğuna inancımız tamdır.

"Bu süreçte, başta lider bankalar başta olmak üzere tüm finans kuruluşlarına, ilgili kamu kurumlarına, tedarikçilerimize DRD ismine gösterdikleri hassasiyet, anlayış ve güven temelli yaklaşımları için teşekkür ederiz." - İstanbul

Kaynak: DHA